Россиянки единым фронтом выступили против Леди Гаги: "Верни Брэдлика Ире"

Певицу называют разлучницей после того, как Купер расстался с матерью своего ребёнка — Ириной Шейк.

Российские пользователи социальных сетей начали оставлять оскорбительные сообщения в аккаунтах американской певицы Леди Гаги после слухов о её романе с актёром Брэдли Купером.

Ранее в зарубежных и отечественных СМИ появилась информация, что Леди Гага переехала к Куперу домой, выбросила все вещи его бывшей гражданской жены, российской модели Ирины Шейк, и в ближайшее время собирается обновить интерьер, заменив старую мебель новой.

Данную новость не оценили поклонники 33-летней Шейк и буквально завалили Instagram-аккаунт Леди Гаги. Российские пользователи оставили сотни негативных комментариев, назвали исполнительницу разлучницей и просили оставить американского актёра, чтобы он вновь воссоединился с матерью его дочери — Ириной Шейк.

"Гага, верни Брэдлика Ире", "Леди Развод", "На чужом несчастье счастья не построишь", "Гага! Верни Купера Ире и мебель на место поставь", "Да какая ты после это леди?! Верни Ире мужика, разлучница", "Гага, как не стыдно семьи разбивать? У них же ребёнок! Как можно быть такой беспринципной? Верни отца ребёнку и мужа Ире", — заступились за российскую модель фолловеры.

Напомним, в начале июня Шейк съехала из особняка в Лос-Анджелесе, в котором жила с Брэдли Купером, после чего они официально расстались.

В свою очередь, Леди Гага также осталась одна — ещё зимой певица и её агент Кристиан Карино расторгли помолвку.