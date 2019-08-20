Криминалист выдвинул версию, почему ульяновский подросток расправился с семьёй

У парня произошёл нервный срыв из-за постоянных стрессов, а родных он зарубил потому, что не хотел расстраивать своей смертью.

Научный консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин попытался объяснить поступок 16-летнего Темирлана К. из Ульяновской области, который убил всю свою семью, а потом покончил с собой. По мнению эксперта, в момент расправы у подростка мог быть острый приступ шизофрении, а причиной стало непростое воспитание и взаимоотношения с родителями.

— Там, конечно, у мамы очень интересная жизнь. И на фоне этого всего, может, у мальчика тоже был острый приступ шизофрении. В результате он понял, что она без него пропадёт. Потому что она сама про себя пишет, что вся такая непонятная, к жизни не приспособленная. То есть, когда он решил уйти, это был такой приступ ответственности за неё, — объясняет Кирюхин.

Специалист также замечает, что победы мальчика в олимпиадах по разным предметам — это пример того, что чаще всего склонны к психическим отклонениям как раз математики-гении, физики-гении.

— Основная мотивация мальчика понятна в плане убийства матери и детей. Мать убить, потому что она не способна воспитать-вырастить. Второе: раз мать убить, значит, маленьких детей отдадут в детский дом, а для него это тоже неприемлемо было, поэтому и их сразу, — добавляет эксперт.

Как сообщал Лайф, юноша убил бабушку, дедушку, маму, сестру и брата, а затем совершил давно запланированное самоубийство. Он отправил близкому другу голосовое сообщение, в котором рассказал о жестокой расправе над родными.

Отец парня связал расправу с увлечением подростка компьютерными играми.