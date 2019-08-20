Американские СМИ назвали имя нового посла США в России

Это уже третья кандидатура, которая появляется в прессе. Трампу нужно будет заручиться согласием Конгресса.

Президент США Дональд Трамп намерен назначить послом США в России Джона Салливана — заместителя госсекретаря. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

President Trump is expected to name John Sullivan, the deputy secretary of state, to be the next ambassador to Russia https://t.co/MzZqRZgWLD pic.twitter.com/J8qJvh1m5u — NYT Politics (@nytpolitics) August 20, 2019

Впрочем, кандидатуру Салливана ещё должен одобрить Конгресс. А перед этим назвалась другие кандидаты.

Ранее СМИ обнародовали копию письма Джона Хантсмана Дональду Трампу об отставке, датированного 5 августа. В Посольстве США подтвердили информацию о скорой отставке американского посла. В российском МИД Хантсмана оценивают как профессионала, которому, возможно, помешала реализовать потенциал двусторонних отношений сложная политическая ситуация в самих США.