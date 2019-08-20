Американские СМИ назвали имя нового посла США в России

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Фото © AP Photo/Jose Luis Magana

Это уже третья кандидатура, которая появляется в прессе. Трампу нужно будет заручиться согласием Конгресса.

Президент США Дональд Трамп намерен назначить послом США в России Джона Салливана — заместителя госсекретаря. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Впрочем, кандидатуру Салливана ещё должен одобрить Конгресс. А перед этим назвалась другие кандидаты.

Ранее СМИ обнародовали копию письма Джона Хантсмана Дональду Трампу об отставке, датированного 5 августа. В Посольстве США подтвердили информацию о скорой отставке американского посла. В российском МИД Хантсмана оценивают как профессионала, которому, возможно, помешала реализовать потенциал двусторонних отношений сложная политическая ситуация в самих США.

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