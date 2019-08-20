Адвокат сестёр Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить

Из текста постановления следователей ясно, что факты морального и сексуального насилия над девушками установлены.

Защитник одной из обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян Сергей Паршин заявил, что сотрудники Следственного комитета России вручили адвокатам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он истязал дочерей и домогался их.

— Расследование СКР доказало правдивость показаний сестер Хачатурян. Сотрудники Следственного комитета официально вручили адвокатам сестёр Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против их отца Михаила Хачатуряна. Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого, — приводит его слова ТАСС.

Впрочем, как отметил защитник, соблюдение формальностей не реабилитирует Михаила Хачатуряна, а обстоятельства дела, которые описаны в постановлении, "признаны установленными фактами".

Защитники сестёр надеются, что установленные следователями факты помогут им доказать, что девушки действовали в рамках самообороны, и тогда их уголовное преследование будет прекращено.

Напомним, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.