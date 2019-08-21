В США прокомментировали разработку гиперзвуковой ракеты, запрещённой ДРСМД

В США начали разработку гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, ранее запрещённым Договором РСМД, заявил исполняющий обязанности министра Сухопутных сил США Райан Маккарти.

По его словам, сейчас, не участвуя в соглашении, США ищут новые возможности разработки и идут по пути программы гиперзвуковых ракет.

— Если вы поместите баллистическую боеголовку на лёгкую гиперзвуковую ракету, то это будет за пределами соответствия ДРСМД. Мы рассматриваем такие возможности, — приводит РИА "Новости" слова Маккарти на выступлении в Фонде защиты демократии в Вашингтоне.

Напомним, в начале этого года Вашингтон заявил о выходе из Договора о РСМД, заявив, что Россия якобы в течение длительного времени его нарушает. Однако недавно США опубликовали видео пуска ракеты, запрещённой соглашением. По предположению РФ, её разработка началась ещё в период действия договора.