Иркутская чиновница прокомментировала аудиозапись о "быдле" в Тулуне

По её словам, она и другие сотрудники пресс-службы неоднократно выезжали на подтопленные территории региона.

Глава пресс-службы иркутского правительства Ирина Алашкевич заявила, что запись, на которой она якобы называет бичевней жителей Тулуна, является подделкой. Об этом чиновница рассказала РИА "Новости".

— Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу, — заявила Алашкевич.

Она добавила, что во время паводка вместе с другими сотрудниками пресс-службы неоднократно выезжала в Тулун и на другие подтопленные территории региона, а с 20 августа она находится в отпуске.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой женщина, чей голос очень похож на голос Ирины Алашкевич, рассказывает о встрече президента России Владимира Путина с людьми, пострадавшими при наводнении в регионе. При этом женщина говорила о местных жителях в оскорбительной форме. Позднее экспертиза подтвердила, что голос на записи принадлежит чиновнице.