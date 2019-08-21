Следы пропавшей в лесу девочки нашли рядом с отпечатками лап медведя

Теперь перед спасателями стоит задача обезвредить хищника. Нейтрализовать его планируют препаратами.

В группе добровольцев, которая сейчас занята поиском пятилетней Зарины Авгоновой в Нижегородской области, заявили, что ситуация осложнилась с появлением в лесу медведя. Теперь в лес никого не пускают. Но самое страшное — следы хищника пересекаются со следами девочки.

— Следы медведя и девочки пересекаются, то есть они ходят в одном квадрате. Присутствие лишних людей сейчас там не только бессмысленно, но и небезопасно, — передаёт издание "НН.ру" слова одного из волонтёров.

Он отметил, что теперь перед спасателями стоит важная задача — обезвредить хищника. Нейтрализовать его можно препаратами, но в крайнем случае медведя придётся застрелить, добавил доброволец.

Напомним, Зарина пошла с родственниками в лес, но вскоре устала, её отвели в дом, где находился дядя. Пока тот отлучился в огород, ребёнок пропал. Сейчас в поисках заняты сотни людей из разных регионов России. Спасатели записали голос мамы Зарины и включают запись на мощных колонках, чтобы девочка, услышав голос родного человека, могла выйти на него из леса.