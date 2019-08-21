Генпрокуратура предложила изъять имущество полковника ФСБ Черкалина на 6,3 млрд

Он фигурирует в двух уголовных делах. К тому же у него нашли незаконно нажитые недвижимость и деньги.

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском о конфискации у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, а также его семьи имущества стоимостью 6,3 миллиарда рублей. Он проходит по делу о многомиллионном хищении.

— … в Головинский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7116 квадратных метров, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 миллионов рублей, $72 миллионов и €8 миллионов, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там уточнили, что всё это и тянет в сумме на 6,3 миллиарда рублей. Большую часть их составляют наличные в рублях и зарубежной валюте, которые нашли в квартире и машине Черкалина. Это около шести миллиардов рублей, хотя СМИ ранее сообщали о двенадцати.

Стоит ли говорить, что эти суммы значительно превышают легальный доход Черкалина, который, впрочем, тоже не мал — более 55 миллионов рублей с 2005 года.

Напомним, что офицер ФСБ проходит по двум уголовным делам. По версии следствия, он получил 850 тысяч долларов от одной компании за покровительство. А также вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей.