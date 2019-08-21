Названа сумма, которую Трамп собирался предложить за Гренландию

Предположительно, она рассчитывалась на основе данных о ежегодных расходах Копенгагена на содержание острова.

Администрация президента США Дональда Трампа планировала платить Дании $600 миллионов в год за передачу Гренландии Америке в бессрочное владение. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что размеры выплат рассчитывались на основе данных о ежегодных расходах Копенгагена на содержание острова. По словам собеседников издания, кроме ежегодных выплат руководство США изучало также возможность предоставления скандинавскому королевству крупной единовременной суммы.

Ранее Трамп изъявил желание купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия США в Арктике. В Дании "шутку" о покупке острова Штатами не оценили. После этого Трамп отложил встречу с премьером королевства из-за отказа обсудить продажу острова.