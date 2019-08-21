Путин о ракетах США: Безопасность России будет надёжно обеспечена!

Так глава государства отреагировал на испытание Штатами ракеты, ранее запрещённой Договором о РСМД.

Президент РФ Владимир Путин пообещал зеркальный ответ Москвы на действия США по испытанию крылатой ракеты наземного базирования, подобные которой ранее были запрещены Договором о РСМД.

— Мы соответствующие шаги предпринимать будем, зеркального характера. Мы предложение о начале диалога сделали. Мы с европейцами готовы вести дискуссии, с американцами. Но безопасность России будет надёжно обеспечена! — подчеркнул президент РФ.

Напомним, в начале 2018 года Вашингтон заявил о выходе из Договора о РСМД, заявив, что РФ якобы в течение длительного времени его нарушает.

Однако недавно США опубликовали видео пуска ракеты, которая ещё полгода назад была бы запрещена ДРСМД. По предположению Москвы её разработка началась ещё в период действия договора.