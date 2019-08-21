Волонтёры нашли пятилетнюю девочку, пропавшую в лесу под Нижним Новгородом

Волонтёры спустя почти трое суток поисков нашли живой пятилетнюю девочку Зарину А., которая пропала в лесу под Нижним Новгородом.

— Найдена! Жива! Зарину А. нашли волонтёры группы "Рысь" живой... Она сидела в лесу в куче сухих веток, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике "Типичный Нижний Новгород".

Девочку передают медикам. Подробностей о её состоянии на данный момент не приводится.

Напомним, Зарина пошла с родными в лес, но вскоре устала, и её отвели в дом, где был дядя. Пока тот отлучился в огород, ребёнок пропал.

Пропавшую в лесу под Нижним Новгородом девочку поисковики зовут голосом мамы