Савченко: Украинцы выбрали не демократию, а авторитаризм

По её мнению, оппозиции в стране "больше нет", а контролировать работу правящей партии должно общество.

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что украинский народ выбрал не демократию, а авторитаризм. Об этом она заявила в эфире телеканала "112. Украина".

— Мы, украинцы, выбрали на Украине далеко не демократию, а авторитаризм. Мы выбрали одного человека, которому дали 73% доверия, выбрали партию, которой дали 43% поддержки, — заявила она.

По словам Савченко, украинцы не пытались разобраться в персоналиях, не хотели изучать программы, понимать, что у избираемой партии должна быть идеология республиканцев или демократов.

— Они хотели одного человека — батьку, хозяина, который придёт и всё решит, — отметила она.

Она выразила мнение, что оппозиции на Украине "больше нет", а контролировать работу правящей партии должно общество.

— Если одна партия ("Слуга народа". — Прим. Лайфа) будет дисциплинированно ходить в парламент, то остальной части парламента на работу можно просто не приходить, от них ничего не будет зависеть, — подчеркнула Савченко.

Она заявила, что теперь народ Украины должен радоваться, если получит больше комитетов и полноты власти, поскольку он получает эту власть как народ.

Надежда Савченко баллотировалась на внеочередных выборах в Верховную раду в избирательном округе № 51 в Донецкой области. По данным ЦИК, за неё отдали голос восемь человек.

В то же время "Слуга народа" получит 254 мандата в новом парламенте, согласно данным ЦИК. Таким образом, впервые в истории страны одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия президента Украины Владимира Зеленского может самостоятельно формировать правительство.