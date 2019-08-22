Врачи рассказали об "удивительном" состоянии пятилетней Зарины, найденной в лесу

Сейчас маленькая пациентка уже вовсю общается, разговаривает и даже играет в куклы.

Состояние пятилетней Зарины, которая провела в лесу под Нижним Новгородом более трёх суток, "близко к удовлетворительному". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Сегодня, 22 августа, санитарная авиация доставила девочку в местное отделение детской областной клинической больницы, после чего малышку экстренно осмотрели врачи.

— Состояние (Зарины. — Прим. Лайфа) средней тяжести, близкое к удовлетворительному. Сейчас проходит интенсивная терапия и интенсивный мониторинг (состояния здоровья девочки. — Прим. Лайфа). Все необходимые средства и силы задействованы, — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Кроме того, он отметил, что девочка была действительно напугана, однако сейчас Зарина уже общается, разговаривает и играет в куклы. В связи с этим перспектива её скорейшего выздоровления крайне положительная.

В свою очередь Олег Кадников, главный врач ГБУЗ НО Нижегородской детской областной клинической больницы, куда была доставлена девочка, отметил, что состояние юной пациентки "удивительное". Безусловно, подчеркнул он, в этом есть заслуга волонтёров, которые своевременно оказали Зарине первую помощь и устранили признаки обезвоживания.

— На сегодняшний день тем не менее ребёнок помещён в отделение интенсивной терапии для того, чтобы как можно быстрее выяснить, что на самом деле с ней происходит, что с ней будет происходить, и найти какие-то нарушения в её здоровье, — сказал Кадников.

При этом главврач подчеркнул, что скорее всего малышка будет переведена из интенсивной терапии в обычное отделение уже завтра утром.

Напомним, Зарина пошла в лес с родными, но быстро устала, и её отвели в дом, где находился дядя. Когда тот отлучился в огород, ребёнок пропал. Девочку нашли спустя трое суток поисков, она передана врачам. Лайф публиковал видео спасения.