Вайкуле ответила Крутому, у которого к ней "больше нет" вопросов

Артистка рассказала о большой любви к композитору и своём хорошем отношении к "Новой волне".

Лайма Вайкуле прокомментировала слова Игоря Крутого, который рассказал о подробностях их конфликта, произошедшего на фоне ухода из Юрмалы конкурса "Новая волна". В недавнем интервью композитор поставил под вопрос порядочность певицы.

— Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас всё лето они проходят в Юрмале, — сказала артистка РИА "Новости".

Она отметила, что была бы счастлива, если бы на рижском взморье летом проходили и её фестиваль "Лайма. Рандеву", и "Новая волна".

Вайкуле подчеркнула, что мероприятия не мешали бы друг другу, так как у неё — фестиваль, а у Крутого — конкурс.

— Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к "Новой волне", в Юрмале она была к месту, тут столько русскоговорящей публики, — заявила певица.

Напомним, в июле 2014 года ряд российских артистов попал под санкции: в Латвию запретили въезд Валерии и Олегу Газманову. После этого фестиваль "Новая волна" покинул Юрмалу и переехал в Сочи. Позже в латвийском городе решили организовать другой фестиваль под руководством Лаймы Вайкуле, рассчитывая вернуть турпоток.

Певица заявляла, что Крутой "несправедливо" обижается на неё за создание фестиваля "Лайма. Рандеву" вместо знаменитой "Новой волны". Сам композитор утверждает, что Вайкуле "лукавит" о причине конфликта. По его словам, артистка занималась организацией собственного фестиваля в тот момент, когда он вёл переговоры о возвращении в Юрмалу "Новой волны".