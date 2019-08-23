В США заявили, что не имеют ракет средней дальности наземного базирования

Исполняющий обязанности постпреда США при Совбезе ООН Джонатан Коэн на заседании организации заявил, что Соединённые Штаты не обладают ракетами средней дальности наземного базирования, которые находятся на вооружении России и Китая. Об этом сообщает РИА "Новости".

— США предпринимают необходимые шаги для решения угрозы, которую представляют размещённые РФ и Китаем ракеты средней дальности, — в связи с окончанием существования ДРСМД заявил Коэн.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил своё существование второго августа. В феврале под предлогом того, что Россия нарушает положения договора, из него вышли США. А в начале июля Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД. В Москве не раз опровергали все обвинения со стороны Соединённых Штатов. Как недавно сообщали СМИ, представитель России при ООН заявил, что США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД.