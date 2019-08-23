В США начали продавать футболки с "американской Гренландией"

Национальный республиканский комитет конгресса (NRCC) ограниченным тиражом выпустил партию футболок с изображением острова Гренландии как части США. Об этом говорится на сайте комитета.

Not sure what to say about the @NRCC releasing a tshirt displaying the sovereign territory of a close ally, annexed into the United States - thus breaking the unity of the realm for the kingdom; other than it leaves a bitter taste in the mouth of this alliance-veteran #Greenland pic.twitter.com/KzaFRYKzG6 — Alexander Borum (@Akborum) 22 августа 2019 г.

Белую футболку с короткими рукавами можно приобрести за пожертвования в размере от 25 до 1000 долларов США и более. Предлагается футболка в размерах от S до 3XL.

— Поддержите президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти! Пожертвуйте 25 долларов или больше, и мы вышлем вам нашу новую футболку, — предлагается на сайте NRCC.

Таким образом Республиканская партия собирает средства для "покупки" Гренландии. Несмотря на то что эта идея была отклонена ранее, Национальный республиканский комитет конгресса использовал её для привлечения спонсоров и сбора пожертвований.

Напомним, что президент США Дональд Трамп изъявил желание купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия США в Арктике. В Дании "шутку" о покупке острова Штатами не оценили. После этого Трамп отложил встречу с премьером королевства из-за отказа обсудить продажу территории.

Ранее стало известно, какую сумму глава Белого дома планировал предложить Копенгагену за остров.