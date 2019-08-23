Интерпол нашёл сбежавшего из Молдавии мужа певицы Жасмин

До решения по обжалованию приговора Шор находился под судебным контролем. При этом страну ему покидать было запрещено.

Интерпол установил местонахождение разыскиваемого молдавского депутата Илана Шора. Об этом телеканалу Pro TV заявил глава молдавского отделения организации Виорел Центиу.

— Было установлено, что Илан Шор сейчас находится в Израиле. Его разыскивают по каналам Интерпола, если Шор решит куда-то отправиться, то он будет арестован и затем экстрадирован, — сказал Центиу.

МВД Молдавии объявило Шора в розыск 30 июля. Позже с него была снята депутатская неприкосновенность. В июне 2017 года Илан Шор был приговорён к семи с половиной годам лишения свободы по делу о банковских махинациях, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился на свободе под судебным контролем. При этом ему было запрещено покидать территорию страны.

Шор является мужем популярной российской певицы Жасмин.