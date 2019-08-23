Интерпол нашёл сбежавшего из Молдавии мужа певицы Жасмин

Интерпол установил местонахождение разыскиваемого молдавского депутата Илана Шора. Об этом телеканалу Pro TV заявил глава молдавского отделения организации Виорел Центиу.
— Было установлено, что Илан Шор сейчас находится в Израиле. Его разыскивают по каналам Интерпола, если Шор решит куда-то отправиться, то он будет арестован и затем экстрадирован, — сказал Центиу.
МВД Молдавии объявило Шора в розыск 30 июля. Позже с него была снята депутатская неприкосновенность. В июне 2017 года Илан Шор был приговорён к семи с половиной годам лишения свободы по делу о банковских махинациях, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился на свободе под судебным контролем. При этом ему было запрещено покидать территорию страны.
Шор является мужем популярной российской певицы Жасмин.
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