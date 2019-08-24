МАК готовит рекомендации по улучшению безопасности полётов в аэропорту Жуковский

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) намерен выработать ряд рекомендаций для улучшения ситуации с безопасностью полётов в районе аэропорта Жуковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что комментарии специалистов будут опубликованы в специальном отчёте, посвящённом недавнему инциденту, произошедшему с лайнером Airbus A321 "Уральских авиалиний".

— В нём будет ряд рекомендаций по улучшению безопасности полётов, улучшению орнитологической ситуации в аэропорту Жуковский (владелец взлётной полосы — Лётно-исследовательский институт им. Громова), — отметил собеседник агентства.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По предварительной версии, в самолёт врезалась стая чаек. При посадке все пассажиры и члены экипажа выжили.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, а также наградил орденом Мужества остальных членов экипажа.