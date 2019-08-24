Трамп пригрозил обложить пошлинами французские вина

Такие меры американский лидер намерен ввести в ответ на французский цифровой налог, который в том числе затрагивает компании США.

США могут ввести пошлины на вина из Франции в ответ на введённый Парижем цифровой налог, который касается в том числе американских компаний. Об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал журналистам перед вылетом на саммит G7.

— Мне не нравится то, что сделала Франция, — отметил Трамп, комментируя французский цифровой налог. — Я не хочу, чтобы Франция облагала налогами наши компании, это очень несправедливо. Если они это сделают, мы будем взимать пошлины с их вин.

Напомним, что ранее Китай ввёл новые пошлины для товаров из США. Они вступят в силу 1 сентября и 15 декабря. В ответ на это Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на китайские товары.