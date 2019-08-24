Неизвестные колебания стали помехой для стыковки "Союза МС-14" с МКС

Во время стыковки корабля "Союз МС-14" со станцией МКС произошли ранее неизвестные колебания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского сегмента станции Владимира Соловьёва.

— Всё было нормально примерно до дальности метров 200, далее у нас пошли ранее не встречавшиеся колебания, — отметил Соловьёв.

По его словам, ещё на этапе причаливания стало понятно, что в автоматическом режиме состыковаться не получится.

Напомним, что утром 24 августа космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС. Неполадки в стыковочной системе "Курс" названы предварительной причиной неудачи. Повторная стыковка состоится в ночь с 25 на 26 августа.