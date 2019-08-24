Опубликован первый трейлер ремейка "Леди и Бродяги"

Опубликован первый трейлер полнометражного фильма "Леди и Бродяга", который станет ремейком мультика, выпущенного в 1955 году студией Walt Disney Pictures.

Напомним, что сюжет картины про домашнюю собаку по кличке Леди и бездомного пса Бродягу базируется на двух источниках — рассказе Уорда Грина "Счастливый Дэн, циничный пёс" и оригинальной идее диснеевского аниматора Джо Гранта.

В перезапуске мультфильма 1955 года режиссёр Чарли Бин пересказал трогательную, но непростую историю любви между двумя собаками, которых озвучили голливудские актёры Тесса Томпсон, известная по блокбастеру "Люди в чёрном: Интернэшнл" и Джастин Теру, звезда "Оставленных".

Однако зрителей ожидают и изменения. Так, в ремейк были внесены изменения в историю сиамских кошек Си и Ам. Эпизод оригинального мультфильма подвергался критике из-за карикатурного изображения представителей азиатской культуры, в связи с с чем студия приняла решение отказаться от кошачьих персонажей.

Ранее Лайф писал, что все четвероногие, сыгравшие в фильме Disney, были спасены из приютов. При этом по завершении съёмок ленты все они нашли новый дом.

Премьера ремейка "Леди и Бродяга" назначена на 12 ноября.