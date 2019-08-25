Власти Восточной Германии выступили за возвращение к формату G8

Европе и США нужно как можно больше диалога с Россией, особенно после слома Договора о РСМД, считает один из политиков.

Премьер-министры четырёх земель Восточной Германии — Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии — призвали вернуться к формату "Большой восьмёрки" (G8) с участием РФ и активизировать диалог с Москвой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Welt am Sonntag.

— Я не желаю давать участникам саммита G7 советы со стороны, но чем больше будет форматов для диалога с Россией, тем лучше, — сказал изданию премьер Саксонии Михаэль Кречмер. По его мнению, отсутствие диалога никогда не решало конфликты. Кречмер при этом подчеркнул, что на востоке ФРГ отношения с Россией "чувствительнее", чем на западе.

Политика поддержал его коллега из Тюрингии Бодо Рамелов. Он полагает, что исключение РФ из тогдашней G8 в свете событий в Крыму было верным на тот момент, однако попытки изолировать Москву "с позиции сегодняшнего дня всё же мало улучшили ситуацию жителей, как и введённые против России санкции". Если бы Москва присоединилась к "Большой семёрке", это не стало бы проявлением "недопустимой мягкости" Запада, уверен Рамелов.

В то же время политик раскритиковал "негативные последствия идеологии America First ("Америка в первую очередь") американского лидера". По его мнению, такая позиция ослабляет международные отношения и данный вопрос нужно прояснить.

Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке также уверен, что Европе и США нужно как можно больше диалога с Россией, особенно после слома Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

— Мы должны посмотреть друг другу в глаза и говорить, — подчеркнул он, добавив, что возвращение РФ в "Большую семёрку" — в том числе в интересах Германии. Впрочем, политик также заявил, что России нужно "создать условия" для возвращения в группу.

Премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф согласился с коллегами. Он не видит смысла как в изоляции Москвы от важных встреч, так и в антироссийских санкциях. Хазелофф напомнил, что эти меры "навредили восточногерманской экономике, и прежде всего предприятиям среднего бизнеса", однако не привели к улучшению ситуации на Украине.

Также целесообразным возвращение к формату G8 считает и вице-председатель германского Бундестага.

Только посредством диалога на равных мы можем ясно назвать проблемы и разногласия своими именами и понять их Вольфганг Кубикки

Однако против возврата к данному формату выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

— Существование G7 и G8 в некоторой степени связано с Крымом и Восточной Украиной. Пока там не будет никакого движения, никакого движения не случится и в данном вопросе, — сказал политик.

G7 — объединение экономически развитых государств, в которое входят Великобритания, Германия, Канада, США, Италия, Франция и Япония. В формате "семёрки" оно существовало с 1976 по 1997 год. После присоединения РФ оно стало называться G8. В марте 2014 года, после событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях Европы и США с Россией, страны Запада решили вернуться к формату "семёрки".

Меркель рассказала о позиции лидеров G7 по поводу возвращения России

Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией