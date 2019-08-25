Меркель рассказала о позиции лидеров G7 по поводу возвращения России

По её словам, все члены "Большой семёрки" поддерживают позицию Германии, которая ожидает прогресса по минским соглашениям.

Канцлер Германии Ангела Меркель связала возвращение России в "Большую семёрку" с выполнением Минских соглашений, сообщает РИА "Новости".

По её словам, в рамках обсуждения российско-украинской темы "были общие и различные оценки", но при этом все страны "Большой семёрки" поддержали позицию Германии, ожидающей от Москвы прогресса по минским соглашениям для возвращения в G8.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8. Эту идею поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон. В рамках саммита лидеры стран G7 договорились об усилении координации с Россией, а Трамп не исключил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, будет приглашён на следующую встречу.