Названы три лидера на президентских выборах в Абхазии

Однако после подсчёта голосов на более крупных избирательных участках ситуация может измениться.

На президентских выборах в Абхазии наибольшее число голосов набирают пока три кандидата: действующий президент Рауль Хаджимба, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, сообщили ТАСС в штабе Квицинии.

— Идут ноздря в ноздрю — действующий президент Хаджимба, Аршба и Квициния. Небольшой отрыв пока у действующего президента, у него 26,3%, у Аршбы — 25, у Квицинии — 24,3%, — сообщили агентству.

При этом после подсчёта на более крупных участках в городах Абхазии ситуация может измениться, добавили в штабе.

25 августа в Абхазии прошли президентские выборы, в них участвуют девять кандидатов. Всего, по данным ЦИК, в республику прибыло более 100 международных наблюдателей, в том числе и из России. Победителю необходимо заручиться поддержкой более половины избирателей.