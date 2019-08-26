На Дальнем Востоке прошли крупные военные учения

Военнослужащие были по тревоге выведены в назначенные районы, на месте были развёрнуты командные пункты и по закрытым каналам организована связь.

На Дальнем Востоке прошли крупные учения с привлечением около пяти тысяч человек и тысячи единиц техники, сообщает российский Восточный военный округ.

— В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии, состоялось крупное учение с привлечением около пяти тысяч военнослужащих, — говорится в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Военнослужащие были по тревоге выведены в назначенные районы, на месте были развёрнуты командные пункты и по закрытым каналам организована связь, в том числе с применением радиорелейных и спутниковых станций.

На полигоны в Приамурье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области были выведены танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения, а также специалисты иных родов войск. В ходе активной фазы учений подразделения на различных полигонах действовали в единой тактической обстановке.

— Манёвры носили оборонительный характер с проведением стремительных контратак. Впервые в учениях применялись недавно поступившие новые танки Т-80БВ и другая современная техника общим количеством около тысячи единиц, — заключили в округе.

На всех этапах были применены беспилотники и тактика действий современных военных конфликтов.

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