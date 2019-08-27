Рогозин заявил, что отказавшее на МКС оборудование было не российским

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Дмитрий Рогозин. Фото © Flickr / NASA HQ PHOTO

Он также подчеркнул, что неудачная стыковка стала подтверждением необходимости проведения ревизии ресурса всего оборудования станции.

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" за штурвалом не смог с первой попытки пристыковаться к МКС из-за неисправности оборудования иностранного производства. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Мы увидели, что оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск") не отвечало на сигналы корабля, но этой аппаратуре 10 лет и она не российского производства, — приводит его слова ТАСС.

Рогозин также поручил создать специальную комиссию, которая займётся оценкой состояния космической станции для того, чтобы в случае принятия решения о продлении работы МКС после 2024 года иметь понимание о запасе ресурса каждого узла и агрегата.

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что произошедший инцидент с неудачной стыковкой "Союза МС-14" с МКС 24 августа стал подтверждением того, что это решение "абсолютно актуально".

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