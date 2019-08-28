Волочкова пожарила шашлык на "вечном огне"

Российская балерина Анастасия Волочкова снова оказалась под потоком критики, на этот раз осуждение общественности вызвал пост в "Инстаграме", где она опубликовала мангал с шашлыками, сравнив его с Вечным огнём. Об этом сообщает News.ru.

— Опять эти перепела прилетели к нам. Вы знаете, но я же всё равно ем своё. Вот эти салата листики там, огурчики, помидорчики. Меня всё равно откормить не удастся, — написала Волочкова.

Насколько сильно подобные сравнения понравились подписчикам балерины, говорить сложно: она ограничила возможность комментирования своих записей, а в сториз и вовсе можно отправить только личные сообщения автору публикации, но на ситуацию отреагировал депутат Виталий Милонов, который предложил наказать балерину.

— Есть вещи, которые мы не понимаем в качестве территории для шутки или эксперимента. ... Это некая сакральная зона, которая должна быть защищена и охраняема государством, — сказал он в интервью "5 каналу".

По его словам, балерине следует "выписать" месяц посещения занятий Юнармии (всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения), чтобы она прошла там курс обучения и сдала экзамены.

Волочкова — не первая популярная российская медиаличность, которая в этом месяце пыталась шутить на сомнительные темы. Так, в начале августа Ольга Бузова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, в котором назвала себя блокадницей. Пост вызвал шквал недовольных комментариев, после которого певица была вынуждена временно закрыть свой профиль в соцсети. Также в Генпрокуратуру была направлена петиция с требованием заблокировать её аккаунт.