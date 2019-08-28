"Угонщика" рейса Сургут — Москва отправили на принудительное лечение

В январе текущего года Шаповалов, угрожая оружием, потребовал от экипажа самолёта изменить курс на Афганистан.

Суд Ханты-Мансийского автономного округа отправил на принудительное лечение Павла Шаповалова, пытавшегося в январе этого года угнать самолёт "Аэрофлота". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Евгения Жердева.

Шаповалов будет направлен в психиатрический стационар. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, 22 января 2019 года пассажир рейса Сургут — Москва Павел Шаповалов потребовал от экипажа долететь до Афганистана. При этом он угрожал оружием. В результате пилоты приняли решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске, где угонщик был задержан. По итогам комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Шаповалов был признан невменяемым, страдающим психиатрическим расстройством.