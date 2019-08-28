Эд Ширан заявил о приостановке сольной карьеры

Британский певец Эд Ширан заявил о том, что после окончания своего мирового турне Divide, которое длилось два года, он не будет выступать в течение минимум 18 месяцев. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на заявление самого исполнителя.
Неожиданное заявление музыкант сделал во время своего финального концерта в рамках гастрольного тура, который прошёл в Ипсвичском парке в понедельник, 26 августа.
При этом певец добавил, что за время тура он провёл 280 концертов и спел для более чем девяти миллионов человек.
— В этом есть что-то очень горькое. Мне нравится, что вы здесь, ребята, и мы заканчиваем в Ипсвиче. Это мой последний концерт, наверное, на 18 месяцев, — сказал Ширан.
Такое решение певец принял в связи с тем, что хочет проводить время со своей женой Черри Сиборн, с которой они поженились в августе 2018 года.
Отметим, что на начало августа гастрольный тур британского певца уже заработал 736 миллионов долларов и побил мировой рекорд. Кроме того, ранее Ширана назвали самым успешным гастролирующим артистом за минувший год.
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