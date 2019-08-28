Премьер Украины Гройсман записал прощальное видеообращение

Политик пожелал удачи будущему главе кабмина и отметил, что передаёт развивающуюся страну.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" прощальное видеообращение, в котором отметил, что передаёт преемнику стабильную и развивающуюся страну.

— Уже совсем скоро в этот кабинет зайдёт новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность — решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто — принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи, — говорит чиновник.

Также Гройсман добавил, что не только передаёт стабильную страну будущему премьеру, но и сам будет продолжать способствовать развитию Украины.

— Моё служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей большой страны и буду брать на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал, — сказал политик.

Напомним, что 21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную раду, которая по представлению президента назначает премьера. Новоизбранный парламент начнёт работу 29 августа. Лайф также писал о возможных кандидатах на пост премьера Украины.