Адвокат Сенцова не знает о его этапировании из колонии

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе не располагает информацией об этапировании своего подзащитного из колонии в городе Лабытнанги на Ямале. Об этом заявил в своём телеграм-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

— Всего несколько дней назад он был ещё там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течение дня, — отметил Чиков.

Глава ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что ничего не знает об изменениях в заключении Сенцова.

Напомним, 28 августа в Киеве суд освободил под личное поручительство российского журналиста Кирилла Вышинского, которого президент Украины Владимир Зеленский предлагал обменять на Сенцова. 42-летний Олег Сенцов отбывает 20-летний срок в ИК-8 "Белый медведь". Его признали виновным в подготовке теракта в Крыму. В мае этого года режиссёр объявил голодовку, которая продолжалась более 140 дней. 16 октября во ФСИН рассказали, что Сенцов практически восстановил свой вес, который у него был до голодовки.