Apple назвала дату презентации нового iPhone

Американская корпорация Apple анонсировала презентацию своих новых продуктов 10 сентября. Мероприятие начнётся в 20:00 по московскому времени.
На приглашении изображён логотип компании в зелёном, синем, жёлтом, красном и фиолетовом цветах и слоган By innovation only ("Только благодаря инновациям").
Ещё в середине августа СМИ нашли внезапный намёк на дату презентации нового iPhone и оказались правы.
Предполагается, что Apple представит три новых iPhone, а также планшеты iPad Pro с более мощным процессором и улучшенной камерой и ноутбук MacBook Pro с увеличенным экраном в 16 дюймов.
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