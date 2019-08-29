Apple назвала дату презентации нового iPhone

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Фото © Flickr / Dru Bloomfield

Американская корпорация Apple анонсировала презентацию своих новых продуктов 10 сентября. Мероприятие начнётся в 20:00 по московскому времени.

На приглашении изображён логотип компании в зелёном, синем, жёлтом, красном и фиолетовом цветах и слоган By innovation only ("Только благодаря инновациям").

<p>Фото © <a href="https://www.apple.com" target="_blank">Apple.com</a></p>

Ещё в середине августа СМИ нашли внезапный намёк на дату презентации нового iPhone и оказались правы.

Предполагается, что Apple представит три новых iPhone, а также планшеты iPad Pro с более мощным процессором и улучшенной камерой и ноутбук MacBook Pro с увеличенным экраном в 16 дюймов.

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