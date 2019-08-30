Полиция призвала отказаться от незаконной акции 31 августа в Москве

В целях обеспечения безопасности 30 августа будет закрыт амфитеатр на Хохловской площади, где и предлагают провести несанкционированный митинг.

Московская полиция призвала организаторов несогласованной акции 31 августа отказаться от её проведения, а граждан — воздержаться от участия в мероприятии. Об этом сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.

Полиция предупреждает, что акция не согласована — уведомлений в органы власти города Москвы о её проведении не поступало.

— В связи с чем предлагаем организаторам отказаться от её проведения, а гражданам — воздержаться от участия в ней... Учитывая незаконность мероприятия возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних, — говорится в сообщении.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а организовывать акции протеста. Выходить на одно из таких незаконный мероприятий в Сети призывают 31 августа.

Ранее глава Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая в разговоре с Лайфом заявила, что призывы представителей оппозиции провести несанкционированный митинг 31 августа в преддверии Дня знаний — это безответственно.