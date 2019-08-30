Стало известно, в каком городе пройдёт "Евровидение-2020"

Роттердам выбран городом, где в 2020 году состоится "Евровидение". Как сообщили организаторы мероприятия, песенный конкурс пройдет 12 мая, 14 мая и 16 мая.

— Выбирая Роттердам в качестве места проведения мероприятия, мы выбираем не только город с особой историей и неоспоримыми отличительным чертами, — заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.

Мероприятие пройдет в концертном зале Ahoy. Организаторы считают это наиболее подходящей площадкой для песенного конкурса.

Ранее сообщалось, что Амстердам не примет конкурс Евровидение в 2020 году, так как в столице Нидерландов заняты все подходящие для этого арены.