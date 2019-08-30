Прощание с актёром Александром Числовым состоится 2 сентября

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Фото © Facebook / Svetlana Elizarova

Числов известен по множеству эпизодических ролей, он сыграл почти в 150 фильмах, в том числе в картинах "Беспредел", "Легенда №  17", "Любить по-русски — 2", сериалах "Каменская", "Участок", "Папины дочки".

Прощание с актёром Александром Числовым, о смерти которого стало известно накануне, пройдёт 2 сентября в Москве.

— Прощание с Числовым состоится в понедельник в 13:00 в Союзе кинематографистов, — рассказала РИА "Новости" директор Гильдии актёров кино Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Как сообщал Лайф, в середине августа Числов был экстренно доставлен в одну из московских больниц. Утром 29 августа он умер в отделении реанимации. Причина смерти — обострение пневмонии.

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