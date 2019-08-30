Прощание с актёром Александром Числовым состоится 2 сентября

Прощание с актёром Александром Числовым, о смерти которого стало известно накануне, пройдёт 2 сентября в Москве.
— Прощание с Числовым состоится в понедельник в 13:00 в Союзе кинематографистов, — рассказала РИА "Новости" директор Гильдии актёров кино Союза кинематографистов Валерия Гущина.
Как сообщал Лайф, в середине августа Числов был экстренно доставлен в одну из московских больниц. Утром 29 августа он умер в отделении реанимации. Причина смерти — обострение пневмонии.
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