В России планируют построить новую скоростную трассу к Крымскому мосту

Две дороги, которые ведут из Краснодара к переправе, не могут справиться со столь большим числом желающих попасть на полуостров.

Министерство транспорта совместно с Росавтодором и государственной компанией Автодор разрабатывает проект скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Отмечается, что трафик на автомобильной части моста достиг 36 тысяч автомобилей в сутки. Две дороги из Краснодара, которые ведут к переправе, не могут справиться с таким объёмом.

По предварительной информации, новая трасса будет начинаться недалеко от Темрюка и пройдёт южнее существующей дороги А-289. К 2022 году планируется построить 128 километров новой магистрали. Стоимость строительства оценивается в один миллиард рублей за один километр трассы.

Ранее стало известно, что первые поезда пройдут по Крымскому мосту по графику — в декабре.