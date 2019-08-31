Убившую годовалого сына мать отправят на психиатрическую экспертизу

Как утверждает свекровь женщины, та не употребляла алкоголь и была внимательной матерью.

Матери убитого годовалого мальчика Тимура из башкирского села Исмаилово проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Свекровь подозреваемой не исключает, что у неё могут быть расстройства в психике.

Как отмечает UFA1.RU, в феврале женщина разошлась с гражданским мужем и последние месяцы одна воспитывала двоих детей — годовалого сына и пятилетнюю дочь.

С сожителем 28-летняя женщина рассталась якобы из-за того, что он мало уделял внимания детям. Однако свекровь подозреваемой уверена — она просто начала общаться с другими мужчинами. Это доказывала переписка, которую не раз находил гражданский муж женщины.

Однако, по словам свекрови, подозреваемая всё же была хорошей матерью. Не употребляла алкоголь и была внимательна к детям. Но вот после разрыва с гражданским мужем запретила бабушке общаться с внуками.

Если подозреваемую признают вменяемой, за убийство сына женщине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Как сообщал Лайф, в течение двух дней жители Башкирии искали мальчика Тимура, который пропал при загадочных обстоятельствах. Мать утверждала, что малыш ночью исчез из своей колыбели. Сегодня утром стало известно, что годовалого Тимура нашли мёртвым. Позже мать мальчика призналась в его убийстве.