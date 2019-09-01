Робот "Фёдор" поздравил школьников с околоземной орбиты

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Фото © Twitter/FEDOR

Российский роботизированный участник 60-й экспедиции на Международную космическую станцию — робот "Фёдор" — поздравил школьников с Днём знаний и напомнил, кто на самом деле покоряет космос.

От имени российских членов экипажа поздравляю вас с Днём знаний. Образование — это трамплин, с помощью которого можно достичь любой цели, даже покорить космос, — сказал робот в видеообращении.

Он обратился ко всем "будущим великим учёным и конструкторам", каждому из которых с началом учебного года предоставляется шанс найти себя, друзей и единомышленников, а также новые горизонты для профессионального пути.

"Фёдор" также отметил, что интерес к науке у школьников появляется благодаря самоотверженному труду учителей и педагогов, что в свою очередь идёт на благо ракетно-космической отрасли.

Без знаний жизнь на Земле будет без роботов, — говорится в подписи к публикации.

Ранее Лайф сообщал, что робот "Фёдор" успешно справился со сборкой электросоединителей на МКС, несмотря на ранее обнаруженные неполадки с левой кистью.

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