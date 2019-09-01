Трампу доложили о стрельбе в американских Одессе и Мидленде

Президенту США Дональду Трампу доложили о стрельбе в американских городах Мидленд и Одесса, штат Техас. Об этом он написал в своём твиттере.
— Генеральный прокурор Барр (Уильям Барр, генпрокурор США. — Прим. Лайфа) только что проинформировал о стрельбе в Техасе, — написал Трамп.
Президент заверил, что ФБР и правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия.
Сразу в двух городах американского штата Техас произошла стрельба — в Мидленде и Одессе. По данным СМИ, жертвами стали пять человек. Полиция Мидленда сообщила о ликвидации стрелка в Одессе.
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