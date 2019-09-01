СМИ: Пять человек погибли при стрельбе в Техасе

По данным полиции Мидленда, одного из стрелков в городе Одессе удалось ликвидировать.

Пять человек погибли, ещё около 20 пострадали в результате стрельбы в двух городах американского штата Техас, сообщает Fox4.

По данным полиции Мидленда, стрелка удалось ликвидировать в городе Одессе около кинотеатра. Изначально сообщалось, что стрелков было двое, но эта информация на данный момент не подтверждается.

Стрельба в городах Мидленд и Одесса произошла в субботу, 31 августа. Неизвестный открыл огонь в супермаркете Home Depot.

За последнее время в Техасе не раз происходили подобные происшествия. Так, в начале августа в Эль-Пасо произошла массовая стрельба в супермаркете Walmart, а в Хьюстоне сообщали о стрельбе в торговом центре Memorial City Mall.