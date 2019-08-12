В Техасе очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре — видео

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Жители американского Хьюстона, штат Техас, сообщили о стрельбе в одном из торговых центров города.

На кадрах можно увидеть, как большое количество людей спешно выбегает из торгового центра Memorial City Mall, сопровождая свои действия криками "стрельба".

Как сообщили в местном управлении полиции, сейчас правоохранители проверяют информацию о возможной угрозе и ищут преступника.

Напомним, в начале августа в США произошло три инцидента со стрельбой. В результате трагедии в Дейтоне скончалось девять человек, в Эль-Пасо жертвами стрелка стали двадцать два человека, а в ходе происшествия в Чикаго ранения получили семь человек.

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