В Техасе очевидцы сообщили о стрельбе в торговом центре — видео

Y’all they just had a shooting at Memorial City Mall! Dawg this shit getting out of hand pic.twitter.com/TgyGaLYIAQ— wassssup (@iamtysonlewis) 11 августа 2019 г.
Жители американского Хьюстона, штат Техас, сообщили о стрельбе в одном из торговых центров города.
На кадрах можно увидеть, как большое количество людей спешно выбегает из торгового центра Memorial City Mall, сопровождая свои действия криками "стрельба".
Как сообщили в местном управлении полиции, сейчас правоохранители проверяют информацию о возможной угрозе и ищут преступника.
Напомним, в начале августа в США произошло три инцидента со стрельбой. В результате трагедии в Дейтоне скончалось девять человек, в Эль-Пасо жертвами стрелка стали двадцать два человека, а в ходе происшествия в Чикаго ранения получили семь человек.
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