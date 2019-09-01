Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств на Украине

Данный вопрос он назвал "очень сложным", отметив, что "каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо разработать законопроект о защите национальных меньшинств. Об этом украинский лидер сказал в интервью телеканалу "1+1".

Так он ответил на вопрос о том, будут ли пересматривать принятый предыдущим парламентом закон об украинском языке.

— Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств, там всё должно быть прописано — их язык, вера, — заявил глава государства.

Он также отметил, что законопроект должен быть направлен на защиту нацменьшинств на Украине и необходимо найти "эту модель".

При этом данный вопрос он назвал "очень сложным", отметив, что "каково бы ни было решение, оно будет бить по президенту и парламенту очень сильно".

Напомним, на Украине действует закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни, несмотря на то что 35% украинцев считают родным языком русский. В новой Раде также неоднократно заявляли о праве на русскую речь.