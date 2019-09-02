В Северной Каролине ввели режим ЧС из-за урагана "Дориан"

Скорость ветра внутри тропического циклона составляет около 300 километров в час.

Губернатор американского штата Северная Каролина Рэй Купер ввёл режим чрезвычайной ситуации во всех округах в связи с ураганом "Дориан", следует из его заявления.

— Губернатор Купер объявил режим чрезвычайной ситуации во всех 100 округах, что позволит мобилизовать ресурсы штата, — сказано в заявлении.

Уже в нескольких американских штатах введён режим ЧС, по словам президента США Дональда Трампа, "Дориан" может стать самым мощным ураганом за последние десятилетия.

Напомним, ураган "Дориан" достиг пятой — наивысшей — категории, его максимальная скорость ветра составляет около 300 километров в час. В Национальном центре США по слежению за ураганами предупредили, что "Дориан" идёт на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе.