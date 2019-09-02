Порошенко всё-таки нашли работу в Верховной раде

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко нашли работу в Верховной раде нового созыва. Он войдёт в Комитет по вопросам интеграции с Европейским союзом, сообщается на сайте парламента.

Самому Порошенко доверят должность члена парламентского Комитета по вопросам интеграции с Евросоюзом.

Также работу в Раде получил бывший спикер парламента Андрей Парубий (Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки) и глава "Батьковщины" Юлия Тимошенко, она займётся социальной политикой и защитой прав ветеранов.

Ранее сообщалось, что против Порошенко заведено более десяти уголовных дел, последнее из которых связано с поездкой на Мальдивские острова.