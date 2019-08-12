Порошенко попытались забросать яйцами после допроса

Экс-президента Украины Петра Порошенко, который после допроса покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве, попытались забросать яйцами.
— Оппоненты бросали в него яйца, но не попали, — написал в "Твиттере" журналист "Радио Свобода".
Порошенко после допроса пообещал собравшимся у здания ГБР журналистам провести брифинг.
Напомним, Государственное бюро расследований Украины засекретило всю информацию относительно уголовных дел, фигурантом которых является Пётр Порошенко. В отношении бывшего главы государства было начато производство по 13 делам, последнее из которых связано с поездкой на Мальдивские острова по поддельным документам.
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