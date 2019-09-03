Иркутскую чиновницу отстранили от работы после слов о "быдле" в Тулуне

Заявление Алашкевич осудил и президент РФ Владимир Путин, он назвал её непорядочным человеком.

Иркутскую чиновницу Ирину Алашкевич, которую обвиняют в том, что она назвала жителей Тулуна быдлом, отстранили от работы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор (Сергей Левченко. — Прим. ред.), — заявил Песков РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что в Сети появилась запись, на которой слышен голос, очень похожий на голос Ирины Алашкевич. Женщина рассказывает о пострадавших от паводка жителях Тулуна в резких выражениях. Среди прочего звучат фразы "вся эта бичевня", "вот это быдло", "одеты чёрт-те как", "два класса образования". Последняя экспертиза показала, что в записи есть признаки монтажа, по крайней мере, так утверждает Левченко.

Меж тем президент РФ Владимир Путин накануне в Тулуне осудил чиновницу.