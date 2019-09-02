"Не хочу выражаться". Путин осудил чиновницу, назвавшую быдлом жителей Тулуна

Он выразил надежду на то, что губернатор Сергей Левченко примет "соответствующее" решение.

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы иркутского правительства Ирину Алашкевич, которая якобы называла быдлом жителей затопленного Тулуна. Об этом сообщает irk.ru.

Российский лидер признался, что ничего не слышал об этом случае. По его словам, если Алашкевич действительно называла жителей Тулуна "быдлом", то она непорядочный человек.

— Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает, — заявил Путин.

Он также выразил надежду на то, что губернатор Сергей Левченко примет "соответствующее" решение.

Напомним, в Сети появилась запись разговора, на которой слышен голос, очень похожий на голос Ирины Алашкевич. Женщина рассказывает о пострадавших от паводка в Тулуне в резких выражениях, называя местных жителей "бичевней" и "быдлом". Экспертиза подтвердила, что на записи голос принадлежит чиновнице, однако она это отрицает. Позднее в аудиозаписи нашли признаки монтажа.