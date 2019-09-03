Чиновница, назвавшая жителей Тулуна быдлом, находится в отпуске

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, назвавшая быдлом жителей затопленного Тулуна, находится в отпуске с 20 августа. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе губернатора региона.

Напомним, ранее в Сети появилась запись, на которой слышен голос, очень похожий на голос Алашкевич. Женщина рассказывает о пострадавших от паводка жителях Тулуна в резких выражениях. Среди прочего звучат фразы "Вся эта бичевня", "Вот это быдло", "Одеты чёрт-те как", "Два класса образования".

Позже она была отстранена от работы. Президент РФ Владимир Путин назвал чиновницу непорядочным человеком.