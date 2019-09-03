Ещё одна маленькая россиянка умерла на турецком курорте

В Турции в бассейне утонула гражданка России 2013 года рождения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе Посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову.

— Третьего сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения, — рассказала Касимова.

Девочка была доставлена в ближайшую больницу, но врачи не успели её спасти. Генеральное консульство РФ в Анталье совместно с местной жандармерией и администрацией гостиницы выясняет причины гибели россиянки.

Кроме того, в губернаторство Антальи направлен официальный запрос с требованием провести тщательное расследование случаев гибели российских туристов на территории региона.

Напомним, ранее в турецкой частной клинике умерла 16-летняя жительница Красноярска, а 12-летняя гражданка России скончалась после того, как её руку затянуло в незакрытую трубу бассейна в отеле Sunhill в Бодруме