Тело погибшей в Турции 12-летней девочки отправлено в Россию

Оплату всех расходов взяла на себя страховая компания, также обеспечивается доставка и сопровождение родителей в аэропорту.

Тело 12-летней россиянки, которая умерла после несчастного случая в бассейне отеля Бодрума в Турции, отправлено из Антальи в Петербург. Об этом сообщает в "Фейсбуке" Генеральное консульство России в Анталье.

— 1 сентября регулярным авиарейсом из Антальи в Петербург было отправлено тело несовершеннолетней россиянки Алисы А., погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума. Генконсульство России в Анталье в координации с представителями ритуальной службы оказало необходимое содействие в подготовке и оформлении документов, требуемых для репатриации, а также в проведении необходимых процедур, — говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства.

Как отмечается там же, оплату всех расходов взяла на себя страховая компания, также обеспечивается доставка и сопровождение родителей в аэропорту.

— Посольство РФ в Анкаре и генконсульство в Анталье в контакте с местными властями и адвокатами продолжают внимательно следить за ходом расследования трагического инцидента, повлёкшего гибель девочки, — заверили в диппредставительстве.

Напомним, 12-летнюю Алису затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в Бодруме. На помощь ребёнку нырнули отец и другие гости отеля, они вместе вытащили девочку. Она впала в кому.

Врачи несколько дней боролись за жизнь пострадавшей, но 28 августа она скончалась. Родители поблагодарили всех за поддержку, а врачей — за то, что делали для ребёнка всё возможное.

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